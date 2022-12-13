С 7 по 18 декабря столица Чехии принимает этап Европейского покерного тура. Пока что среди хайроллеров уверенно доминирует представитель Великобритании Бен Хит. Этот известный покерист занимает 3 место среди всех британских игроков с профитом 14 300 000 долларов, уступая только Сэму Трикетту и Стивену Чидвику.

Читайте также PokerMatch нацелился на национальный рекорд: рум устроит серию с призовым фондом 5 000 000 евро

Сначала Бен Хит уверенно выиграл хайроллерский турнир на 22 входа, получив заветный трофей и 227 100 евро призовых. На следующий день британец также сел играть событие с бай-ином 25 000 евро. На этот раз в турнире было сделано 30 входов. Будущему чемпиону пришлось сделать ре-энтри после неудачного выставления с АК против АА Тимоти Адамса.

Однако далее Бен Хит сумел раскрутиться и во второй раз сыграть хедз-ап. Сражение с тайским игроком Каннапонгом Танаратракулом длилось около 2 часов. В результате британец снова одержал победу, оформив второй трофей за 2 дня и ещё 273 700 евро призовых.