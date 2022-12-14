Японский миллиардер и космонавт Юсаку Маэдзава определился с командой, которая отправится в 8-дневное путешествие на Луну и обратно на самом большом космическом корабле Илона Маска Space X. Среди счастливчиков оказался известный покерному комьюнити Стив Аоки.

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45-летний американец много времени уделяет покеру, устраивая домашние игры в своём особняке в Лас-Вегасе. Аоки был замечен в компании таких звёзд покера как Дойл Брансон, Фил Айви, Фил Хельмут и Патрик Антониус на Premier Meet-Up Game – проекте World Poker Tour. Теперь известного диджея и покериста ждёт новый вызов – полёт на Луну.

В детстве я всегда хотел полететь в космос, это была моя мечта. Безусловно, это страшно, но упустить такую возможность я не могу. У меня есть несколько целей на это путешествие. Например, можно стать космическим диджеем, но гораздо больше я хочу написать песню около Луны,

– поделился своими эмоциями Стив Аоки.

По словам японского миллиардера Юсаку Маэдзавы, проект получил около миллиона заявок от людей со всего мира, которые впоследствии прошли строгий процесс отбора. Помимо Аоки, на борту Space X будет американский режиссёр, снимавший проекты для National Geographic, Брендан Холл, актёр из Индии Дэв Д. Джоши, певец корейского бойс-бэнда Чхве Сын Хён (T.O.P.), чешский дизайнер и хореограф Йеми Акинием, ирландский фотограф Рианнон Адам, ведущий ютуб-канала Everyday Astronaut Тим Додд, британский фотограф Карим Илия, а также руководитель группы – Юсаку Маэдзава.

Отметим, что за всю историю к Луне летали 24 человека – астронавты, участвовавшие в американской космической программе "Аполлон". Причем после миссии "Аполлон-17" 1972 года, когда американцы в шестой раз высадились на спутник Земли, к Луне больше никто не летал.