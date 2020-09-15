Їх було шестеро, а на кону стояло звання найкращого хедз-ап гравця на високих лімітах. Після виснажливої боротьби у RIO Legends Showdown, визначились двоє найбільш достойних на перемогу в онлайн-челенджі.

Фінський регуляр Паулі Айрас у півфіналі отримав нагоду взяти реванш у Федора Хольца, який розбив його у попередньому раунді. На суперників чекали дві сесії кеш-гри у Безлімітний Холдем із блайндами 50/100 євро. Айрас, схоже, зробив висновки із попередньої дуелі, довівши, що це територія кеш-регулярів, а не турнірних гравців. Хольц програв більше 90 тисяч євро, а його профіт у челенджі склав лише трохи більше 9 тисяч.

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RIO Legends Showdown. Фото: Twitter

Ще один квиток у фінал RIO Legends Showdown виборов Кевін Рабічов. Американець, завдяки кільком кулерам, не залишив шансів Бьорну Лі. Чого лише варті дві роздачі, в яких Рабічов бив флешом сет суперника. Саме Кевін підходить до вирішального хедз-ап матчу із найбільшим профітом – 93 768 євро. Його суперник Паулі Айрас плюсує 51 766 євро. Чемпіон отримає додаткові 40 тисяч євро. Вирішальний двобій RIO Legends Showdown стартує вже у найближчі години.