Для боснійця нинішній рік розпочався якраз із перемоги на Poker GO Tour. У січні Алі Імсіровіч виграв 270 000 доларів. Нинішній успіх у турнірі №7 приніс йому вже 365 500 доларів.

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У турнірі з бай-іном 25 000 доларів, як завжди був зірковий склад. 43 реєстрації забезпечили призовий фонд у розмірі 1 075 000 доларів. До ITM потрапляли лише 7 гравців.

Коли останні 9 учасників турніру сіли за один стіл, Імсіровіч у чип-каунті поступався лише Сему Соверелу. На бабблі боснієць вибив Джейсона Куна, після чого нокаутував Роджера Сіпла. Таким чином перед вирішальним днем івенту Імсіровіч був упевненим чип-лідером.

Боснійцю вдалося виправдати статус фаворита. Коли він зустрівся у хедз-апі з Семом Соверелом, то мав 5-разову перевагу за фішками. Попри старання суперника та навіть тимчасове лідерство, головний приз 365 500 доларів отримав саме Імсіровіч.

У серії PokerGO Tour залишається дізнатися єдиного чемпіона у Головній події з бай-іном 50 000 доларів. Цей турнір прямим чином впливатиме на загальний лідерборд PGT, де на разі лідирує Джеремі Осмус. Американець зберігає відмінні шанси забрати титул кращого гравця, адже він залишається у топ-6 гравців, які пробилися у завершальний день турніру.