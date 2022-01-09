Другий сезон популярної серії живих турнірів Poker GO Tour стартував у Лас-Вегасі 5 січня. Для розігріву організатори вирішили провели на початку року 4 турніри. Перші дві події з бай-іном по 10 000 доларів сенсаційно виграв маловідомий спортсмен із Таїланду Пунат Пунсрі, отримавши понад 250 000 доларів.

Актуально Київ відкриє покерний рік грандіозною живою серією з гарантією 11 мільйонів гривень

Далі на Poker GO Tour балом заправляли справжні зірки покеру. Алекс Фоксен виграв змагання хайролерів за 15 000 доларів, а найдорожчий турнір із бай-іном 25 000 доларів взяв чинний чемпіон першого сезону PGT Алі Імсіровіч.

Серед суперників боснійця був і новоспечений лідер індивідуального заліку нового сезону Пунат Пунсрі. Усього в турнірі було зроблено 20 входів. Трійка кращих гравців розіграла весь призовий фонд 500 000 доларів. Пунсрі до призів не дістався, а ось Імсіровіч завдяки своїй перемозі знову включився у боротьбу за звання найкращого гравця року Poker GO Tour.

Наступна подія серії не за горами. Poker GO Tour переїжджає до казино Aria, де 12 січня на учасників чекає івент Stairway to Million.

У своєму першому сезоні у 2021 році серія Poker GO Tour залучила понад 17 000 гравців, які розіграли 262 000 000 доларів у майже 150 турнірах. Алі Імсіровіча було визнано гравцем року. Його нагородили додатковою грошовою винагородою у розмірі 200 000 доларів. Майкл Аддамо посів друге місце (100 000 доларів), Шон Перрі – третє (50 000 доларів). Цього року організатори проведуть новий спеціальний турнір, де наприкінці сезону зустрінуться 6 кращих гравців, які наберуть найбільшу кількість очок.