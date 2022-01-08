Доробок Пуната Пунсрі в офлайн-турнірах більш ніж скромний, зважаючи на те, до яких лімітів він добрався. Таєць, який грає турніри за 10 000 доларів, заробив за кар’єру лише 584 145 доларів призових.

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Цікаво, що майже половину цієї суми Пунат Пунсрі додав до свого активу завдяки блискучому виступу в році, який заледве розпочався. Ноунейм склав компанію зірковим хайролерам в міні-серії турнірів, яка відбувається в Лас-Вегасі, і обидва стартові івенти виграв.

В прем’єрному турнірі серії Пунсрі поділив у хедз-апі із легендою покеру Еріком Сайделом, який виграв свій перший турнір WSOP, коли суперник ще на світ не з’явився. У власника дев’яти браслетів фішок було менше, тож номінальним чемпіоном став саме представник Таїланду, який оформив свій бест кеш в кар’єрі – 118 037 доларів призових.

Із новим персональним рекордом Пунат Пунсрі не затягував і вже наступного дня вдруге тріумфував в турнірі за 10 000 доларів. Цього разу чемпіон обійшовся без угод і поклав до кишені 133 200 доларів призових. Здобувши 2 титули за 2 дні в турнірах хайролерів, таєць переконливо лідирує в лідерборді Poker GO Tour, в рамках якого і відбувається ця серія.