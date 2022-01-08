Задел Пуната Пунсри в офлайн-турнирах более чем скромен ввиду того, до каких лимитов он добрался. Таец, играющий турниры за 10 000 долларов, заработал за карьеру лишь 584 145 долларов призовых.

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Интересно, что почти половину этой суммы Пунат Пунсри добавил в свой актив благодаря блестящему выступлению в году, который едва начался. Ноунейм составил компанию звездным хайроллерам в мини-серии турниров, которая проходит в Лас-Вегасе, и выиграл оба стартовых ивента.

В премьерном турнире серии Пунсри поделил в хедз-апе с легендой покера Эриком Сайделом, который выиграл свой первый турнир WSOP, когда соперник еще на свет не появился. У владельца девяти браслетов фишек было меньше, поэтому номинальным чемпионом стал именно представитель Таиланда, оформивший свой бест кэш в карьере – 118 037 долларов призовых.

С новым персональным рекордом Пунат Пунсри не затягивал и уже на следующий день во второй раз торжествовал в турнире за 10 000 долларов. На этот раз чемпион обошелся без сделок и положил в карман 133 200 долларов призовых. Получив 2 титула за 2 дня в турнирах хайроллеров, таец убедительно лидирует в лидерборде Poker GO Tour, в рамках которого и происходит эта серия.