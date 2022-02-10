Для боснийца нынешний год начался с победы именно на Poker GO Tour. В январе Али Имсирович выиграл 270 000 долларов. Нынешний успех в турнире №7 принес ему уже 365 500 долларов .

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В турнире с бай-ином 25 000 долларов, как всегда, был звездный состав. 43 регистрации обеспечили призовой фонд в размере 1 075 000 долларов. В ITM проходили только 7 игроков.

Когда последние 9 участников объединились за одним столом, Имсирович уступал в чип-каунте только Сэму Соверелу. На бабле боснец выбил Джейсона Куна, после чего нокаутировал Роджера Сиппла. Таким образом, перед решающим днем Имсирович уже был уверенным чип-лидером.

Боснийцу сполна оправдал статус фаворита. Когда он встретился в хедз-апе с Сэмом Соверелом, то имел 5-кратное преимущество по фишкам. Несмотря на старания соперника и даже временное лидерство, главный приз 365 500 долларов забрал именно Имсирович.

В серии PokerGO Tour остается узнать единственного чемпиона Главного события с бай-ином 50 000 долларов. Этот турнир может повлиять на общий лидерборд PGT, где на данный момент лидирует Джереми Осмус. Американец сохраняет отличные шансы забрать титул лучшего игрока серии, ведь он пробился в число 6 игроков, которые встретятся в заключительный день турнира .

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