У січні цього року Юджин Калден відсвяткував 100-річчя прямо у покерному клубі. Коли родичі попросили зробити спільне фото, ювіляр жартома відповів: "Давайте швидше, мені там карти здають".

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Минулого місяця Юджин виграв один із турнірів серії Moneymaker Poker Tour. Разом із кришталевим трофеєм дідусь отримав непогану надбавку до пенсії у розмірі понад 5 000 доларів. Загалом на серії Калден 4 рази потрапляв "у призи".

Юджин Калден із трофеєм / Фото moneymakerpt.com

Під час Moneymaker Poker Tour Юджин опинився у центрі уваги покерних ЗМІ. Виявилося, що 100-рінчий гравець майже щодня відвідує казино, а після турнірів може грати кеш до самого ранку. В офлайні він виграв понад 170 000 доларів.

Організатори Moneymaker Poker Tour запропонували Калдену стати учасником Головної події WSOP, а всі витрати взяти на себе. Організація оплатить бай-ін 10 300 доларів. Якщо Юджин приїде грати Main Event, то він увійде в історію Світової серії покеру як найстарший учасник WSOP.

Попередній рекорд належить Джеку Урі. У 2010 році американець зіграв свій останній WSOP Main Event. На момент турніру йому було 97 років та 3 місяці.