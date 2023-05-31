Кеш-гру з бай-іном 1 000 000 доларів очікували з великим інтересом. Глядачі розчарувалися першим днем трансляції. Розпіарена гра вийшла аж надто обережною та нецікавою.

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Згодом мінімальний внесок скоротили до 500 000 доларів, що теж багатьом не сподобалося, адже пів року рекламували гру саме з бай-іном мільйон доларів. Критики примовкли, коли за столами з'явився Том Дван – досвідчений регуляр кеш-ігор, відомий своїми шаленими блефами.

"Розігрівочний" банк понад 1 000 000 доларів Дван виграв у Дага Полка. А пізніше сталося те, чого ще у перший день чекали глядачі – всі фішки опинилися у центрі столу, сформувавши рекордний банк в історії трансляцій кеш-ігор.

Уеслі Флан, отримавши руку АК, вирішив блефувати проти Двана до останнього. Ця роздача тривала 16 хвилин. За цей час Том Дван збагатів на 3 100 000 доларів.

"Hustler Casino Live" – це шоу, яке з'явилося у серпні 2021 року. Трансляції одразу користуються популярністю у глядачів. За останні кілька останніх днів на ютуб-каналі HCL додалося понад 20 000 підписників.