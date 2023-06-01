В январе этого года Юджин Калден отметил 100-летие прямо в покерном клубе. Когда родственники попросили сделать общее фото, юбиляр в шутку ответил: "Давайте побыстрее, мне там карты сдают".

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В прошлом месяце Юджин выиграл один из турниров на серии Moneymaker Poker Tour. Вместе с хрустальным трофеем дедушка получил неплохую надбавку к пенсии – более 5 000 долларов. В итоге на Moneymaker Poker Tour Калден оформил сразу 4 ITM.

Юджин Калден с трофеем / Фото moneymakerpt.com

100-летний покерист сразу оказался в центре внимания СМИ. Оказалось, что Юджин ходит в казино практически каждый день, а после турниров может играть кэш до самого утра. Сумма его призовых в офлайне превышает 170 000 долларов. При этом дедушка продолжает зарабатывать, играя недорогие турниры.

Организаторы Moneymaker Poker Tour предложили ему стать участником Главного события WSOP, а все расходы взять на себя. Организация оплатит бай-ин 10 300 долларов. Если Юджин приедет играть Main Event, то он войдёт в историю Мировой серии покера как самый старший участник.

Предыдущий рекорд принадлежит Джеку Ури. В 2010 году американец сыграл свой последний WSOP Main Event – на момент турнира ему было 97 лет и 3 месяца.