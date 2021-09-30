Звільнений з роботи, побитий, але щасливий: Райан Осман дивовижним чином отримав путівку на WSOP

Усю біль життя відчув на собі 26-річний Райан Осман. Англійця звільнили з IT-компанії, потім він отримав синець під оком у боксерському поєдинку, а в найвідповідальніший момент програв ще й покерну дуель за путівку на WSOP. Проте доля подарувала йому другий шанс.

Сьогодні в Лас-Вегасі стартувала Світова серія покеру, де організатори розіграють 88 золотих браслетів у "живих" турнірах. Ця подія приваблює як професіоналів, так і аматорів з усього світу.

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Одним із таких стане Райан Осман. Після того, як його звільнили з IT-компанії, де він пропрацював 9 років, хлопцю пощастило відібратися у головний турнір Main Event WSOP за дивовижним збігом обставин.

У Facebook є англомовна група любителів покеру під назвою OnlyHands. Її адміністратори влаштували турнір у форматі 6-макс SNG із призовим фондом 15 000 доларів у вигляді путівки на WSOP Main Event. Райан потрапив туди абсолютно випадково. Його не було серед учасників, але в останній момент одне місце звільнилося. У групі OnlyHands провели рандомний розіграш на кілька сотень людей і пощастило саме Осману.

Він сів грати за стіл із синцем під оком. Справа в тому, що напередодні англієць брав участь в аматорському боксерському поєдинку, де йому серйозно дісталося. Тим не менш, за підсумком двох годин гри Райан Осман вийшов у хедз-ап.

Хедз-ап Райана Османа з Лукасом Робінсоном / Фото Рokeroff

Його суперник Лукас Робінсон був значно досвідченішим і звісно ж переміг любителя. Але коли Лукас дізнався про останні невдачі Райана, то проявив жест доброї волі. Відомий стрімер віддав перемогу 26-річному англійцю, пояснивши це тим, що й так збирався їхати у Лас-Вегас на WSOP.

Коли Лукас повідомив про своє рішення, у мене щелепа впала щелепа. Ніколи не відчував такого шоку. Це один з найщасливіших моментів у моєму житті.

Тепер щасливий Райан Осман поїде боротися за браслет Світової серії покеру в головній події Main Event, яка стартує 4 листопада.