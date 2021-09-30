Уволен с работы, избит, но счастлив: Райан Осман удивительным образом получил путевку на WSOP

Всю боль жизни испытал на себе 26-летний Райан Осман. Англичанина уволили с IT-компании, затем он получил синяк под глазом в боксерском поединке, а в самый ответственный момент проиграл еще и покерную дуэль за путевку на WSOP. Однако судьба подарила ему второй шанс.

Сегодня в Лас-Вегасе стартовала Мировая серия покера, где организаторы разыграют 88 золотых браслетов в "живых" турнирах. Это событие привлекает как профессионалов, так и любителей со всего мира.

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Одним из таких станет Райан Осман. После того, как его уволили с IT-компании, где он проработал 9 лет, парню повезло отобраться в главный турнир Main Event WSOP по удивительному стечению обстоятельств.

В Facebook есть англоязычная группа любителей покера под названием OnlyHands. Ее администраторы устроили турнир в формате 6-макс SNG с призовым фондом 15 000 долларов в виде путевки на WSOP Main Event. Райан попал туда совершенно случайно. Его не было среди участников, но в последний момент одно место освободилось. В группе OnlyHands провели рандомный розыгрыш на несколько сотен людей и повезло именно Осману.

Он сел играть за стол с синяком под глазом. Дело в том, что накануне англичанин участвовал в любительском боксерском поединке, где ему серьезно досталось. Тем не менее, по итогам двух часов игры Райан Осман вышел в хедз-ап.

Его соперник известный стример Лукас Робинсон был значительно опытнее и конечно же обыграл любителя. Но когда Лукас узнал о последних неудачах Райана, то проявил жест доброй воли. Робинсон отдал победу 26-летнему англичанину, объяснив это тем, что и так собирался ехать в Лас-Вегас на WSOP.

Когда Лукас сообщил о своем решении, у меня челюсть отвисла. Никогда не испытывал такого шока. Это один из самых счастливых моментов в моей жизни.

Теперь немного помятый, но счастливый Райан Осман поедет бороться за браслет Мировой серии покера в главном событии Main Event, которое стартует 4 ноября.