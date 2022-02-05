Знову на вершині: Брін Кенні повернув собі статус найбагатшого МТТ-гравця

Американський покерист, який минулого року покинув верхній щабель списку "All Time Money List", повернувся на звичну позицію. Фініш на подіумі турніру за 10 000 доларів допоміг Бріну Кенні обійти Джастіна Бономо.

Організатори туру PokerGo зібрали покерних товстосумів в Лас-Вегасі, де на хайролерів чекають турніри з бай-інами від 10 до 100 тисяч доларів. Один із найдешевших івентів викликав чималий інтерес.

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Турнір зібрав 80 входів, завдяки чому одразу 12 найкращих примножили свої інвестиції. До ITM, зокрема, потрапив тріумфатор попереднього сезону PokerGo Tour Алі Імсіровіч. Боснієць фінішував на восьмому місці і отримав 32 тисячі доларів призових. Не марно провів час в казино Aria Resort і Брін Кенні, який був чи не найбільш вмотивованим серед учасників фіналки.

Американець отримав нагоду повернути собі першу сходинку списку найбільш успішних МТТ-гравців в історії. Власне, виліт на третьому місці – 96 000 призових – дозволив Бріну Кенні знову очолити All Time Money List (57 204 865 доларів за кар’єру). Перевага над попереднім лідером Джастіном Бономо мізерна – лише 10 тисяч доларів.



Чемпіон турніру Шон Перрі / фото PokerGO

Ще одному американцю Шону Перрі до співвітчизників далеченько. Чемпіон отримав 200 000 доларів і подолав позначку у 5 мільйонів призових за кар’єру. У хедз-апі Перрі розібрався із ветераном Карі Кацом, який поклав до кишені 144 тисячі доларів.