Снова на вершине: Брин Кенни вернул себе статус самого богатого МТТ-игрока

Американский покерист, который в прошлом году покинул верхнюю ступень списка "All Time Money List", вернулся на привычную позицию. Финиш на подиуме турнира за 10 000 долларов помог Брину Кенни обойти Джастина Бономо.

Организаторы тура PokerGo собрали покерных толстосумов в Лас-Вегасе, где хайроллеров ждут турниры с бай-инами от 10 до 100 тысяч долларов. Один из самых дешевых ивентов вызвал немалый интерес.

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Турнир собрал 80 входов, благодаря чему сразу 12 лучших приумножили свои инвестиции. В ITM, в частности, попал триумфатор предыдущего сезона PokerGo Tour Али Имсирович. Босниец финишировал на восьмом месте и получил 32 тысячи долларов призовых. Не напрасно провел время в казино Aria Resort и Брин Кенни, который был едва ли не самым мотивированным среди участников финалки.

Американец получил возможность вернуть себе первую строчку списка наиболее успешных МТТ-игроков в истории. Собственно, вылет на третьем месте – 96 000 призовых – позволил Брину Кенни вновь возглавить All Time Money List (57 204 865 долларов за карьеру). Преимущество над предыдущим лидером Джастином Бономо мизерное – всего 10 тысяч долларов.



Чемпион турнира Шон Перри / фото PokerGO

Еще одному американцу Шону Перри до соотечественников далековато. Чемпион получил 200 000 долларов и преодолел отметку в 5 миллионов призовых за карьеру. В хедз-апе Перри разобрался с ветераном Кари Кацом, который положил в карман 144 тысячи долларов.