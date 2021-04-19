Зміна влади: португалець став найбагатшим онлайн-покеристом в історії

Жоао "Naza114" Вієра зміг посунути з вершини списку шведську зірку гри Нікласа "Lena900" Астедта.

Минулий тиждень був особливим у житті визнаного монстра онлайну. І мова навіть не про те, що Вієра став чемпіоном престижного турніру хайролерів.

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Та перемога принесла Жоао майже пів мільйона баксів призових. Було ще кілька менших заносів. Тож тепер загальна сума виграшу португальця за його блискучу кар’єру сягнула рекордної позначки — 22,8 мільйона доларів.

Він обігнав багаторічного лідера рейтингу найуспішніших онлайн-гравців Нікласа Астедта. Швед відстає від Вієри на 700 тисяч доларів.

Між цим дуетом лідерів та групою переслідування прірва у 3,5 мільйони баксів. Найактивніше відставання від втікачів скорочує фін Самі Келопуро. Останнім часом він набрав фантастичну форму і практично кожного тижня покращує свої позиції в рейтингу. Зараз він посідає четверту сходинку (18,8 мільйонів). Третім йде угорець Петер Траплі (18,6 мільйонів).

Найкращим з українців залишається Роман "RomeOpro" Романовський. Він завершив покерну кар’єру із показником 12,5 мільйонів баксів призових. Це 22 місце в рейтингу найуспішніших онлайн-гравців у історії.