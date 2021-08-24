На шляху до знакового титулу на турнірі Світової серії Вусдену довелось побити поле із 2 240 реєстрацій і залучитись солідною підтримкою фортуни на фінальному столі. Фінський регуляр підійшов до вирішальної стадії змагань лише із восьмим стеком.

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Однак, після виграшу кількох невеликих банків, Самуель взявся до справи і вже незабаром став одним із лідерів чип-каунту. Спочатку "€urop€an" подвоївся із королями у виставленні проти валетів, а згодом відправив у нокаут кишенькових тузів, зібравши сет шісток.

У топ-3 майбутньому чемпіонові довелось демонструвати характер, побувавши у статусі "коротуна". Однак у підсумку, Вусден у хедз-апі впорався із китайцем Цибін Ваном і забрав головний приз. Бай-ін у 1050 доларів фін перетворив на 274,5 тисячі. А найголовніше – здобув свій перший в кар’єрі браслет WSOP.