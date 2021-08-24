На пути к знаковому титулу на турнире Мировой серии Вусдену пришлось побить поле с 2 240 регистраций и получить солидную поддержку фортуны на финальном столе. Финский регуляр подошел к решающей стадии соревнований только с восьмым стеком.

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Однако, после выигрыша нескольких небольших банков, Самуэль взялся за дело и уже вскоре стал одним из лидеров чип-каунта. Сначала "€urop€an" удвоился с королями в выставлении против валетов, а затем отправил в нокаут карманных тузов, собрав сет шестерок.

В топ-3 будущему чемпиону пришлось демонстрировать характер, побывав в статусе "коротышки". Однако в итоге, Вусден в хедз-апе справился с китайцем Цыбин Ваном и забрал главный приз. Бай-ин в 1050 долларов финн превратил в 274,5 тысячи. А самое главное – получил свой первый в карьере браслет WSOP.