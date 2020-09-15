Після вдалого експерименту із проведенням Світової серії покеру в онлайні, за віртуальні столи сміливо перебираються й інші престижні змагання.

Як от Global Casino Championship. Цей турнір щороку закінчує серію WSOP Circuit і у нього не можна потрапити, просто заплативши бай-ін. Щоб взяти участь і позмагатися за призовий фонд у мільйон доларів, необхідно бути переможцем одного з турнірів WSOPC чи закінчити попередній WSOP у ТОП-100 рейтингу Гравець року.

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Цього разу право і бажання грати у Global Casino Championship було в 130 покеристів. Для з’ясування найсильнішого їм знадобилося 11 годин. Мабуть, головною зіркою поля був Даніель Негреану і справи у канадця йшли не погано. Коли у грі залишалося 20 людей він навіть поділився твітом, мовляв, таки має шанс виграти браслет WSOP у 2020 році.

In the money! Just 20 players left and a chance at a buzzer beater bracelet. https://t.co/baSm6yGP5O — Daniel Negreanu (@RealKidPoker) September 14, 2020

Та мрії Даніеля не судилося збутися. Більше того, він болюче покинув турнір на 9 місці бабл-боєм фінального столу.

Чемпіоном же престижного турніру став ЕйДжей Келсал, який здобув перший у власній кар’єрі золотий браслет, а заодно, і рекордну для себе суму призових – 275 тисяч доларів.