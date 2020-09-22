Як і очікувалось, Антоніо Есфандіарі скористався опцією реваншу, програвши перший матч Філу Хельмуту в рамках покерного шоу "High Stakes Duel". Представники покерної еліти зустрінуться вже у середу в черговому живому хедз-апі.

За правилами "High Stakes Duel" опоненти інвестують по 50 тисяч доларів в матч першого раунду, саме такої суми недорахувався Антоніо Есфандіарі в кінці липня. Філу Хельмуту відверто посміхалась фортуна, що додає мотивації його супернику перед матчем-реваншем.

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Якщо Есфандіарі програє вдруге, втратить чергові 50 тисяч, а з ними і можливість ще раз зіграти один-на-один із принциповим суперником. Хельмут, натомість, продовжить шлях турнірною сіткою, де на кону будуть уже більші призові. В разі поразки Хельмута, покеристи проведуть вирішальну третю дуель.