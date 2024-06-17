Брюс Баффер, головний ринг-анонсер UFC - топового промоушену зі змішаних єдиноборств, плідно проводить відпустку за покерними столами. Американець ризикнув 50 000 доларів і зіграв у турнірі хайролерів на WSOP. Інвестиції були того варті.

До теми "Сподіваюсь, дружина більше не лютує": аматор виграв понад 400 тисяч доларів на дебютному WSOP



Брюс Баффер / Фото PokerGO

Солідний бай-ін виявився по кишені ще 176 покеристам, а це рекорд Світової серії саме для цього івенту. Лише 27 найкращих зуміли щонайменше подвоїти власні інвестиції і, напевно зайвим буде казати, що до ITM потрапило чимало топових регулярів – одразу 11 власників золотих браслетів. Брюс Баффер в цій компанії зайвим не почувався. Аматор, який уперше грає на Світовій серії покеру, дістався фінального столу.

Відео з Youtube-каналу PokerNews

Саме ринг-анонсер UFC дав старт вирішальним баталіям, виголосивши своє знамените "Іt’s time!" (Час настав), яке лунає з топових майданчиків боїв ММА. Ефектний перформанс Бафферу допоміг не надто. Він одним із перших покинув фіналку, виставившись із А-К проти К-К Джонатана Джаффі. Утім восьме місце принесло зірці UFC 212 423 доларів, що є його найбільшим виграшем у покері.



Віктор "Isildur1" Блум / PokerNews

Оновити власний рекорд, натомість, не вдалось Віктору Блуму, більш відомому, як "Іsildur1". Гроза онлайн-покеру із середини нульових, посів третє місце і отримав 951 727 доларів призових. Із завоюванням першого браслету WSOP шведу доведеться зачекати. Натомість Серхіо Айдо можна вітати із дебютом.



Серхіо Айдо / Фото PokerNews

Іспанський покерист переграв у хедз-апі маститого американського регуляра, власника 3 золотих браслетів Ченса Корнута (1 351 000 доларів призових). А от Айдо отримав наразі найбільшу виплату на цьогорічному фестивалі – 2 026 506 доларів.

Поцупив фішки зі стеку: легенда покеру влип у гучний скандал на WSOP

WSOP хоч і є однією з найкраще організованих серій у світі покеру, все ж рідко минає без гучних скандалів. На жаль, не обійшлося без чогось подібного і в 2024-му.