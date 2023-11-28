З 1 по 17 грудня онлайн-платформа Pokerbet прийматиме Зимовий покерний кубок. Спортсменів запрошують на щоденні турніри з Холдему, Омахи та OFC.

До теми Фестиваль розваг: багатий на акції та події кінець року від Pokerbet

Не будуть зайвими на цьому онлайн-фестивалі й покеристи з глибоким банкролом – до їхньої уваги турніри хайролерів, а також "мисливці за головами", для яких пропонують івенти Bounty Masters.

Переможці топових змагань, окрім крутих призових, отримають спеціальні іменні трофеї, а тріумфатори турнірів Omaha Cup, OFC Cup, Holdem Cup, Bounty Masters та івентів хайролерів – медалі. Найбільш вагомі призи – красені-кубки – чекають на чемпіонів Main Event з Омахи, OFC і Холдему.

Уже традиційно, Pokerbet вестиме залік Турніроманії, де найкращі нокаутери серії поборються за додаткові призові. Приємний бонус отримають 25 найкращих спортсменів за підсумком Зимового кубка. Деталі за посиланням.