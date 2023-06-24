Зіграв перший турнір і виграв браслет Світової серії покеру: щаслива історія Пенгфея Вонга

На Світовій серії покеру трапляються неймовірні історії перемог. Одну з таких відчув на собі американець Пенгфей Вонг, який вперше зіграв у "живому" турнірі, завоювавши золотий браслет WSOP.

Турнір Світової серії покеру Super Turbo Bounty з бай-іном 1 500 доларів став дебютним для Пенгфея Вонга. Він був знайомий з покером, але грав кеш у приватних клубах Лос-Анджелесу або у казино. У турнірному покері досвіду хлопець не мав взагалі.

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На WSOP американець відчув на собі негласне правило, що новачкам завжди щастить. Формат турніру "супер турбо" спонукав усіх учасників до активної гри. Пенгфей Вонг вигравав виставлення за виставленням, постійно нарощуючи свій стек.

У підсумку абсолютному дебютанту вдалося майже неможливе – виграти турнір на 2 226 входів та забрати золотий браслет WSOP. Після перемоги журналісти запитали у чемпіона, що для нього важливіше – браслет чи гроші.

Сам факт перемоги для мене означає неймовірно багато. Я дуже хвилювався за фінальним столом, бо починав його з коротким стеком. Коли опинився в 3-максі, то в голові вже була впевненість – браслет і титул набагато важливіші за гроші, – зізнався покерист.

Після перемоги американець не стримував емоцій, стрибаючи від щастя. Разом із браслетом Світової серії покеру він заробив кругленьку суму призових – 270 700 доларів.

Пенгфей Вонг після перемоги / Фото PokerNews