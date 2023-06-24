Сыграл первый турнир и выиграл браслет Мировой серии покера: счастливая история Пенгфея Вонга

На Мировой серии покера случаются невероятные истории побед. Одну из таких пережил американец Пенгфей Вонг, выигравший золотой браслет WSOP в дебютном турнире по покеру.

Турнир Мировой серии покера Super Turbo Bounty с бай-ином 1 500 долларов стал дебютным для Пенгфея Вонга. Он был знаком с покером, но играл кэш в приватных клубах Лос-Анджелеса или в казино. В турнирном покере опыта у парня вообще не было.

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На WSOP американец прочувствовал на себе негласное правило, что новичкам всегда везёт. Формат турнира "супер турбо" побуждал всех участников к активным действиям. Пенгфей выигрывал выставление за выставлением, постоянно наращивая свой стек.

В итоге американскому дебютанту удалось почти невозможное – преодолеть поле на 2 226 входов и забрать золотой браслет WSOP. После победы журналисты спросили у чемпиона, что для него важнее – браслет или деньги.

Сам факт победы значит для меня невероятно много. Я очень волновался за финальным столом, поскольку начинал его с коротким стеком. Когда оказался в 3-максе, то в голове уже была уверенность – браслет и титул гораздо важнее денег, – признался покерист.

После победы Пенгфей Вонг не сдерживал эмоций, прыгая от счастья. Вместе с браслетом Мировой серии покера он заработал кругленькую сумму призовых – 270 700 долларов.

Пенгфей Вонг после победы / Фото PokerNews