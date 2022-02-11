Даг Полк ніколи не боявся викликів, чого лише варта його хедз-ап дуель проти Даніеля Негреану. Черговий опонент Полка – бізнесмен Біл Перкінс, а на кону 200 000 доларів.

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У Дага Полка рівно рік, аби удвічі зменшити відсоток підшкірного жиру, який на цю мить становить 27,7%. Зважаючи на можливості забезпеченого стрімера, Полк зможе заручитись підтримкою кваліфікованих тренерів і різноманітних дієт, які суттєво посприяють досягненню цілі.



Біл Перкінс / фото Poker Central

Однак, мова не про стандартне схуднення. Надто радикальний підхід, зважаючи на короткі часові рамки, може відобразитись на подальшому здоров’ї американця. Тим не менш, деякі диванні експерти вважають, що для Полка це легкі гроші. Їх думку поділяє і Біл Перкінс, який зізнається, що це парі для нього є чимось на кшталт мотиваційної благодійності.