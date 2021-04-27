Жінки, марихуана, зброя і кіно — Білзерян дописує автобіографію

Один з найколоритніших покерних персонажів сучасності Ден Білзерян взяв паузу, аби дописати мемуари.

Останнім часом американський мільйонер значно зменшив активність у соціальних мережах. Перестав тішити прихильників епатажними і часто провокаційними дописами.

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Фани уже навіть встигли злякатися чи з їхнім кумиром все гаразд. Але Ден заспокоїв: він просто завершує роботу над книгою.

Білзерян уже доволі тривалий час годує прихильників обіцянками видати автобіографію. За своє життя американець встиг стати марихуанним бароном, знятися в кіно та організувати сотні вечірок з величезною кількістю розкішних дівчат.

В перерві між цим Ден ще й встигає зайнятися покером. Ба більше, Білзерян переконує, що саме покер для нього є стабільним джерелом прибутків.

У будь-якому випадку, мемуари короля інстаграму мають усі шанси стати бестселером, адже армія прихильників у американця чималенька. Тим паче, Ден обіцяв організувати величезну вечірку на честь виходу автобіографії. Чекати, схоже, залишилося недовго.