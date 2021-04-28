Жертви покерного шахрая знову звернулися до суду

Чергова сторінка серіалу про «занадто хорошу гру» Майкла Постла у турнірі, який транслювали наживо. Вероніка Бріл хоче відсудити в американця майже 80 тисяч доларів.

Коротко нагадаємо: Постл зухвало давав зрозуміти, що він знає, яка саме карта зараз впаде на стіл. Уся покерна спільнота впевнена, що американець грав нечесно, але поліція не змогла цього довести.

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Суд виправдав Майкла, а його ймовірного співучасника навіть не звільнили з казино. Це викликало обурення. Чимало відомих покеристів прямо звинувачували американця. Той образився… і перейшов у контрнаступ.

Він подав колективний позов на суму 330 мільйонів доларів. Щоправда, доволі швидко посварився з адвокатами й врешті так і не зміг знайти собі представника в суді, тож відкликав позов.

От тепер нову сторінку в цій історії відкрила Вероніка Бріл — одна з жертв Постла. Вона вимагає у Майкла компенсувати майже 80 тисяч доларів, які Бріл витратила на адвокатів. Окрім Вероніки, такі ж претензії має ще Тод Вітелс. Він витратив 43 тисячі доларів, тож загалом Майкл Постл може влетіти на 120 тисяч баксів.