Вдруге у своїй кар'єрі чемпіоном Головної події серії Triton Poker став професійний покерист із Канади Тімоті Адамс. Турнір у Лондоні зібрав 151 вхід та дивовижний призовий фонд у розмірі 18 875 000 доларів.

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З чип-лідерським стеком гру за фінальним столом розпочинав Ден Кейтс. Скласти йому конкуренцію прагнули Тімоті Адамс Стівен, Чідвік, Айк Хекстон, Даг Полк, Хуан Пардо та 76-річний Жан Ноель Торель.

Цьому дідусеві неймовірно здавали за фінальним столом. Тричі Торель отримав тузів, яких йому проплатили. Коли він вийшов у хедз-ап проти Тімоті Адамса, багато хто симпатизував саме власнику косметичної компанії. Хоч чемпіон турніру отримував 4 185 000 доларів, для француза важливішим був трофей.

Хедз-ап був дуже запеклим. Ініціатива переходила від одного гравця до іншого, але зрештою вони пішли в олл-ін з кишеньковими парами. У Тореля були дев'ятки, в Адамса – вісімки. На рівері прийшла та сама вісімка, яка коштувала французу 1 355 000 доларів. Так вдруге за свою кар'єру Тімоті Адамс виграв трофей Main Event на Triton Poker, до якого додавалися ще понад 4 000 000 доларів призових.