Зазирнуть суперникам у вічі: учасники чемпіонату України пересядуть з онлайну за офлайн-столи

Визначились фіналісти чотирьох турнірів головної покерної події України кінця року. Спортсмени, які бронювали собі місця за фінальними столами на платформі Pokerbet, зустрінуться зі своїми опонентами наживо.

Наприкінці тижня 24-26 листопада у Києві на майданчику Всеукраїнської федерації спортивного покеру кипітиме боротьба за трофеї Чемпіонату України. Змагання проходять у мікст-форматі – усі 6 турнірів стартували онлайн на платформі Pokerbet, чотири з них, а саме їх фінальні частини, дограватимуть наживо.

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Головна увага буде прикута до Main Event чемпіонату України, де крім солідних призових, переможець отримає запрошення у збірну України зі спортивного покеру. Тут боротьба за фінальним столом розпочнеться 25 листопада об 11:00.



Михайло Гутий / Фото Всеукраїнська федерація спортивного покеру

Серед претендентів на титул – відомий український покерист, власник браслету WSOPE 2018 Михайло Гутий, володар Кубка України 2022 Максим Лобода та віце-чемпіон України 2022 Андрій Андрєєв. До слова, Гутий зіграє за двома фіналками Чемпіонату України, а стрімер PokerBet Іван Боженко узагалі бореться одразу за три трофеї.



Чемпіонат України з покеру / Фото Покерофф

Напруженим буде вік-енд і для Андрія Андрєєва, який крім фінального столу Main Event, зіграє і у топ-9 Кубку України зі спортивного покеру. Цей івент наживо дограватимуть 26 листопада, старт об 11:00. Володар трофею, як і учасники хедз-апу Головної події, виконають норматив майстра спорту України з покеру.

Усі роздачі фінальних частин Мейну та Кубка покажуть у прямому ефірі на Twitch Pokerbet з відкритими картами та коментарями.