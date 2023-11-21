Заглянут соперникам в глаза: участники чемпионата Украины пересядут из онлайна за офлайн-столы

Определились финалисты четырех турниров главного покерного события Украины конца года. Спортсмены, которые бронировали себе места за финальными столами на платформе Pokerbet, встретятся со своими оппонентами вживую.

В конце недели 24-26 ноября в Киеве на площадке Всеукраинской федерации спортивного покера разыграют трофеи Чемпионата Украины. Соревнования проходят в микст-формате – все 6 турниров стартовали онлайн на платформе Pokerbet, четыре из них, а именно их финальные части, будут доигрывать вживую.

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Главное внимание будет приковано к Main Event Чемпионата Украины, где помимо солидных призовых, победитель получит приглашение в сборную Украины по спортивному покеру. Здесь борьба за финальным столом начнется 25 ноября в 11:00.



Михаил Гутый / Фото Всеукраинская федерация спортивного покера

Среди претендентов на титул – известный украинский покерист, обладатель браслета WSOPE 2018 Михаил Гутый, обладатель Кубка Украины 2022 года Максим Лобода и вице-чемпион Украины 2022 года Андрей Андреев. К слову, Гутый сыграет за двумя финалками Чемпионата Украины, а стример PokerBet Иван Боженко вообще борется сразу за три трофея.



Чемпионат Украины по покеру / Фото Покерофф

Напряженным будет уик-энд и для Андрея Андреева, который помимо финального стола Main Event, сыграет и в топ-9 Кубка Украины по спортивному покеру. Этот ивент вживую будут доигрывать 26 ноября, старт в 11:00. Обладатель трофея, как и участники хедз-апа Главного события, выполнят норматив мастера спорта Украины по покеру.

Все раздачи финальных этапов Мейна и Кубка покажут в прямом эфире на Twitch Pokerbet с открытыми картами и комментариями.