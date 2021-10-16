На заздрість Філу Хельмуту: американець виграв за тиждень два золоті браслети

Нещодавно Ентоніо Зінно добряче дісталось від Філа Хельмута за фінальним столом одного із турнірів Світової серії. Проковтнувши чимало «компліментів» від рекордсмена WSOP, Зінно виграв той турнір, але на цьому не зупинився.

Світова серія покеру триває якихось 2 тижні, а ми уже отримали дворазового чемпіона WSOP 2021. До браслету івенту із 7-карточного Стаду Ентоні Зінно додав перемогу в турнірі зі змішаних ігор.

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Наприкінці минулого тижня Зіно заробив майже 183 тисячі доларів призових, інвестувавши 10 тисяч. А от бай-ін в турнір H.O.R.S.E. становив лише 1 500 баксів, але і головний приз виявився не набагато меншим. Ентоні Зінно залишив за спиною 593 суперника і поклав до кишені понад 160 тисяч доларів. Це другий браслет для американця на цьогорічному WSOP і уже четвертий загалом.



Ентоні Зінно / фото pocketfives

Можна собі лише уявити, як новину про другу за тиждень перемогу Зінно сприйняв власник 15-ти браслетів Філ Хельмут, якому на цьогорічному форумі ніяк не вдається вполювати 16-й трофей. Poker Brat був дуже близьким до перемоги в нещодавньому турнірі зі Стаду, і саме майбутній чемпіон Зінно був чи не головним антагоністом Хельмута за фінальним столом. Емоції Філа влучно це демонструють.

Філ Хельмут лютує за фінальним столом. Відео:

Ентоні Зінно на словесний пронос іменитого суперника не звертав жодної уваги, сконцентрувавшись виключно на грі. А якби не пов’язав свого життя із покером, не стерпів би знущань Хельмута. Все-таки батьки бачили свого сина юристом. Утім, юний Ентоні уже в 14 років вирішив піти іншим шляхом і зараз анітрохи про це не шкодує.