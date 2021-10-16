На зависть Филу Хельмуту: американец выиграл за неделю два золотых браслета

Недавно Энтонио Зинно изрядно досталось от Фила Хельмута за финальным столом одного из турниров Мировой серии. Проглотив немало "комплиментов" от рекордсмена WSOP, Зинно выиграл тот турнир, но на этом не остановился.

Мировая серия покера длится каких-то 2 недели, а мы уже получили двукратного чемпиона WSOP 2021. К браслету ивента по 7-карточному Стаду Энтони Зинно добавил победу в турнире по смешанным играм.

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В конце прошлой недели Зино заработал почти 183 тысячи долларов призовых, инвестировав 10 тысяч. А вот бай-ин в турнир H.O.R.S.E. составлял всего 1 500 баксов, но и главный приз оказался не намного меньше. Энтони Зинно оставил за спиной 593 соперника и положил в карман более 160 тысяч долларов. Это второй браслет для американца на нынешнем WSOP и уже четвертый в целом.



Энтони Зинно / фото pocketfives

Можно себе только представить, как новость о второй за неделю победе Зинно воспринял владелец 15-ти браслетов Фил Хельмут, которому на нынешнем форуме никак не удается поймать 16-й трофей. Poker Brat был очень близок к победе в недавнем турнире по Стаду, и именно будущий чемпион Зинно был едва ли не главным антагонистом Хельмута за финальным столом. Эмоции Фила метко это демонстрируют.

Фил Хельмут свирепствует за финальным столом. Видео:

Энтони Зинно на словесный поток именитого соперника не обращал никакого внимания, сконцентрировавшись исключительно на игре. А если бы не связал свою жизнь с покером, не стерпел бы издевательств Хельмута. Все-таки родители видели своего сына юристом. Впрочем, юный Энтони уже в 14 лет решил пойти по другому пути и сейчас нисколько об этом не жалеет.