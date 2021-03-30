Завидна покерна наречена із 1,5 мільйонами доларів приданого: фото

Джерело:24 канал
Канадійка Ванесса Кейд стала головним покерним ньюзмерйкером останніх днів, зірвавши фантастичний куш в ювілейному Sunday Million. Спробуємо дізнатись більше про красуню, яка перетворила 215 доларів у понад 1,5 мільйони.
Ванесса Кейд познайомилась із покером більше десяти років тому, а в 2014 зробила його своєю професією. Схвалення від батьків через такий вибір дівчина, звісно ж, не отримала. Але тиждень тому змусила своїх близьких переглянути їх скептичну позицію.
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Ванесса Кейд здолала триденний покерний марафон, залишила за спиною майже 70 тисяч суперників і забрала головний приз – 1 514 920 доларів.
Ванесса Кейд / Фото Instagram покеристки
Очевидно, що для Ванесси це найбільший виграш у покерній кар’єрі, який може суттєво змінити її життя. Канадійка, утім, не поспішає "ловити зірочку" і продовжує катати на низьких і середніх лімітах. Уже після фантастичного заносу, Кейд посіла друге місце в турнірі за 109 доларів, натякнувши, що не квапиться розбазарювати свій банкрол.
Ванесса Кейд / Фото Instagram покеристки
Ванесса Кейд / Фото Instagram покеристки
Ванесса Кейд і Майкл Лек / Фото Instagram покеристки
Успіх Ванесси, вочевидь, зачепив і її колишнього бойфренда Майкла Лека. Американський покерист за усю свою офлайн-кар’єру виграв менше, аніж Кейд за один турнір. Не так давно – влітку минулого року – вони ще були парою, і саме Ванесса була натхненницею Майкла в боротьбі за його перший браслет WSOP.
Ванесса Кейд / Фото Instagram покеристки