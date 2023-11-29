Делія де Йонг – відома голландська покеристка, яка працює кастинговим директором на телебаченні та редактором в EndemolShine Nederland. Андріяна Глігоріч – професійний гравець та стример із Сербії, яка виступає під ніком "CallMeLija". Цих дівчат об'єднує не тільки любов до покеру, а й добре почуття гумору.

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Днями Андріяна виклала у мережу відео, як вони з подругою готуються до турнірів. Щоб задобрити покерних богів, дівчата заряджаються позитивними емоціями, веселяться й танцюють.

До речі, Делія де Йонг була однією з перших представниць світового покерного ком'юніті, яка зголосилася допомогти українцям у перші дні повномасштабного вторгнення. Про це писала Ольга Єрмольчева – до неї звернулася голландська покеристка з питаннями про благодійні фонди та гуманітарні потреби українців.