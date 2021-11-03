Зак Генслер сів грати у покер 27 жовтня о 15:00, а зупинився 1 листопада о 19:00. Йому вдалося протриматися 124 години та побити світовий рекорд Гіннеса за найтривалішою сесією гри в покер.

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49-річний Зак Генслер працював над цим грандіозним досягненням довгий час. Кілька років тому він провів сесію тривалістю 80 годин у покер-румі Aria, але цього було мало. З того часу Зак намагався знайти час і місце, щоб остаточно побити рекорд Філа Лаака, який тримався 11 років.

Така можливість з'явилася з появою нового покер-руму Resorts World у Лас-Вегасі. Менеджер цього закладу Гері Хагар підтримав ініціативу Генслера. Вони вирішили організувати рекордний покерний марафон.

Що відомо про Зака Генслера?

Зак Генслер – художник із міста Мурхед, штату Міннесота. Він фарбує інтер'єрні вироби з дерева в нових будинках, а для задоволення грає в покер. Генслер завжди знав, що він витривалий гравець. Зак міг сидіти за столами довгий час без зупинки на сон.

2019 року американець зробив першу спробу побити рекорд Філа Лаака. Тоді він протримався за покерним столом понад 80 годин. Як виявилося, то було просто тренування. Через 2 роки Зак Генслер влаштував безперервний 5-денний марафон із кеш-гри.

Зак Генслер (справа) після завершення марафону / Фото cardschat.com

Офіційне визнання рекорду

Спроба Зака Генслера відповідала всім правилам та вимогам Книги рекордів Гіннеса. Тепер суддям знадобиться певний час, щоб розглянути направлені докази. Офіційний запис, швидше за все, зроблять за кілька місяців.

Проходження марафону фіксувалося щогодини. На телевізійному моніторі було встановлено спеціальний годинник. Персонал руму стежив, щоб Заку здавали кожну руку. Також Генслер регулярно "звітував" про свої успіхи у твіттері.

Під час марафону Зак Генслер кілька разів отримував 15-хвилинну перерву. Завершити сесію в плюсі йому не вдалося. Якщо у своїх рекордних перегонах Філ Лаак зумів заробити майже 7 000 доларів, то Зак у підсумку програв 1 200 доларів. Особливо важко для нього складалися останні кілька годин.

Зак Генслер не буде намагатися побити свій рекорд. Він каже, що якщо хтось наважиться на нове досягнення, то лише привітає переможця. Приблизно так само заявляв і Лаак у 2011 році. Цікаво, Філ уже привітав Зака з новим рекордом?