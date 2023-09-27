Покеристи – не привиди: спробував пройти крізь двері і до смерті налякав суперників

В одному із покерних шоу трапився кумедний і водночас моторошний інцидент. Гравець через власну неуважність виніс скляні двері

Професія покериста вимагає запаморочливої концентрації і коштує чималої кількості нервів. І мова не лише про непрості рішення і даунстріки.

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Учасники покерного шоу Max Pain Monday, де гравці в прямому ефірі змагаються у кеш-грі, миттєво підняли рейтинг переглядів завдяки непересічному інциденту. Гравець із ніком "Nick A" так поспішав до вбиральні, що розтрощив скляні двері, які відділяли головний стіл від решти зали. Бешкетник забув, в який бік відкриваються двері, і надто сильно надавив на конструкцію.



Розтрощені двері на шоу Max Pain Monday / Фото PokerNews

Якась мить і в руках покериста залишилась одна лише клямка, а скло розлетілось на друзки. На щастя обійшлось без постраждалих. Видихнувши після потрясіння, учасники шоу продовжили гру. Хіба можуть такі дрібнички завадити інтелектуальним розбіркам.