Покеристы – не привидения: попытался пройти сквозь дверь и до смерти испугал соперников

В одном из покерных шоу произошел забавный и одновременно жуткий инцидент. Игрок из-за собственной невнимательности вынес стеклянную дверь

Профессия покериста требует головокружительной концентрации и стоит большого количества нервов. И речь не только о непростых решениях и даунстриках.

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Участники покерного шоу Max Pain Monday, где игроки в прямом эфире соревнуются в кэш-игре, мгновенно подняли рейтинг просмотров благодаря незаурядному инциденту. Игрок с ником "Nick A" так спешил в туалет, что разбил стеклянную дверь, которая отделяла главный стол от остального зала. Озорник забыл, в какую сторону открывается дверь, и слишком сильно надавил на конструкцию.



Разбитая дверь на шоу Max Pain Monday / Фото PokerNews

Какое-то мгновение и в руках покериста осталась одна щеколда, а стекло разлетелось вдребезги. К счастью, обошлось без пострадавших. Выдохнув после потрясения, участники шоу продолжили игру. Разве могут такие мелочи помешать интеллектуальным разборкам.