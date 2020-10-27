Професія покерного стрімера, чи то пак регуляра, який наживо демонструє і коментує свою ігрову сесію, – непросте заняття. В сучасних реаліях уже недостатньо володіти харизмою, комунікабельністю і покерною майстерністю. Стрімери перебувають, зокрема, під щільним пресингом інстанцій, які відстежують збереження авторських прав, через що страждає діяльність коментаторів інтелектуальної гри.

Найбільший головний біль стрімерів – порушення музичних авторських прав. Іншими словами, якщо під час стріму звучить мелодія, захищена від публічного використання, на стрімера, найімовірніше, чекають наслідки.

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Із такими проблемами, зокрема, зіткнулись представники англомовного покерного ком’юніті Лекс "L. Veldhuis" Вельдхус, Джеймі Степлс та Бенджамін "Spraggy" Спрег. Хлопцям без попередження видалили із каналів ціли стріми, крім того, зобов’язали добряче почистити контент, який також перебуває під загрозою бану.

Музичний супровід, що логічно, є невід’ємною частиною покерного стріму, адже фоновий інтершум добряче розбавляє подекуди напружену атмосферу. Та й одними лише розмовами під час багатогодинного "спілкування із монітором" ситим не будеш. Раніше із "музичними піратами" активно боролись на youtube, утім "втеча" стрімерів на іншу платформу – twitch – стала недовготривалим полегшенням.



Стрімер Джеймі Степлс. Фото: pokernews

Шляхи, для уникнення страйків і банів існують, але вони суттєво обмежують стрімерів у маневрах. Можна використовувати власні треки, що для широкого загалу не буде хорошою альтернативою відомим композиціям. Або ж скористатись базою аудіофайлів, яка є, зокрема, і на платформі Twitch. Ця музика, утім, призначена лише для живих трансляцій.

Із проблемами через зазіхання на інтелектуальну власність віднедавна страждають не лише стрімери-меломани. Штрафні санкції тепер застосовують і до тих, хто під час прямого ефіру розголошує персональну інформацію глядача – його банківські дані, розглядає профілі у соціальних мережах, і таке інше.

Зрештою, найпростіший спосіб зробити собі кілька вихідних – образа глядача, погрози, розпалювання ворожнечі, регулярна лайка, чи агресивна поведінка стрімера. У цих аспектах відповідним інстанція байдуже, чи ти стрімер-ноунейм, чи легенда покеру зі світовим ім’ям. Запитайте у Даніеля Негреану.