Головна подія WPT World Online Championships не мала шансів залишитись поза увагою топових онлайн-регулярів. На кону опинились 10 мільйонів доларів, а більшу половину призового фонду розіграли учасники фінального столу.

Серед дев’яти обраних знайшлось місце і для представника пост-радянського простору. Білорус Дмитро Урбанович, який виступає під польським прапором, не зумів утім наблизитись до подіуму. Його АК не встояв перед AQ голландця Тіна Мульдера. Відтак Урбанович вилетів шостим і перетворив бай-ін у 10 300 доларів на 277 тисяч.

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Слідом за білорусом зброю склав Віктор Сімонато, який став справжньою сенсацією турніру. Бразилець проклав собі шлях до шостого місця через сито сателітів і примножив інвестиції у 22 долари в 17 786 разів – його здобуток 391 300 баксів. Ще один учасник фіналки Юлас Серяв не так давно грав у професійний футбол. Утім, вирішив змінити професію і не шкодує. Четверте місце принесло словенцю 552 тисячі доларів.

Майже утричі більше заробив кожен із учасників хедз-апу. Тін Мульдер та Філіп Мігхол уклали угоду. Голландець Мульдер отримав майже 1,4 мільйона доларів призових. А чемпіону Філіпу Мігхолу, окрім титулу, дісталось 1,55 мільйона. Для британського покериста це рекордні призові. Участь у WPT World Online Championships принесла Мігхолу майже утричі більше дивідендів, аніж уся його покерна кар’єра в офлайні.