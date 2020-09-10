Найбільші казино Швейцарії отримали можливість проводити покерні турніри.

Країна банків і сиру ніколи не славилася масштабними змаганнями із цієї інтелектуальної гри, утім зважаючи на те, що більшість провідних закладів старого світу все ще зачинені, Швейцарія може стати справжньою Меккою для європейських гравців.

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Важливим фактором є географічна близькість Німеччини, де безліч покерних професіоналів, а от проводити турніри все ще не дозволили. Швейцарія ж, натомість, відкрила одразу всі найбільші турнірні майданчики у великих містах Баден, Люцерн і Берн. Піти на такий крок швейцарська влада змогла завдяки суттєвому зниженню випадків заражень на коронавірус.

Нещодавно, згадаємо, до майже звичного формату роботи повернулися в одному з головних європейських казино – чеському Kings Resort. Відтак, хоч пандемія COVID-19 ще шириться планетою, схоже покерній індустрії усе успішніше вдається підлаштуватися до нових реалій.