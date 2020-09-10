В активі британського онлайн-регуляра Конора Бересфорда є чимало титулів. Утім досі найуспішнішому турнірному гравцю планети не підкорювався турнір Чемпіонату світу з онлайн-покеру. Прогалину Бересфорд уже заповнив.

2020 рік негативно вплинув на покерну кар’єру багатьох регулярів, це аж ніяк не стосується Конора Бересфорда. Для британця рік став справжнім проривом, чергова перемога зайвий раз констатує цей факт. "1_conor_b_1" не мав рівних у турнірі WCOOP-33-H і здобув свій перший титул такого ґатунку.

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Тріумфальний для Бересфорда івент Чемпіонату світу з онлайн-покеру зібрав зіркову компанію зі 155 входів і обійшовся кожному учаснику у 5 200 доларів. За фінальним столом Конору, зокрема, вдалось залишити позаду Оле Шеміона та Майка Вотсона. У підсумку довгоочікуваний титул гарантував британцеві приємний грошовий бонус – 162 674 долара призових.

Це уже четверта велика перемога Бересфорда за період карантину. Лідер рейтингу МТТ-регулярів (версія pocketfives.com) виграв у цих івентах майже мільйон доларів призових. Не відставати від друга намагається Паркер Талбот. Канадець також провів феєричний відрізок кар’єри, здобувши кілька гучних перемог в онлайн-покері.