Господарями WSOP Europe у різні роки були Лондон, Канни та Берлін, але з 2017-го незмінним місцем покерних баталій є казино King's Resort у центрі Європи. Щороку там збираються тисячі гравців із різних куточків світу, сподіваючись здобути омріяний браслет WSOPE.

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Традиційно серед учасників є українці. Уже цього року Станіслав Галатенко та Олексій Ковальчук міцно зачепилися у другому турнірі серії з Омахи, фінішувавши на 10 та 16 місці відповідно. Наступною у розкладі WSOPE була подія з Холдему Mini Main Event.

Україна й тут зберігала високі шанси на завоювання браслета. Турнір із гарантованим призовим фондом 1 000 000 євро привернув увагу майже півтори тисячі учасників. Бай-ін події складав 1 350 євро. У другий день пробилися 215 гравців. У верхній частині чип-каунту трималися відразу двоє українців – Яків Сизганов зі стеком 100 ББ та Павло Векслер зі стеком 87 ББ.

Яків Сизганов на турнірі Mini Main Event / Фото wsop.com

26-річний Яків Сизганов був дуже близьким, щоб зіграти фінальний день та поборотися за головний приз 245 319 євро. У другий день гра тривала допоки за столами не залишиться 12 учасників. Українець зійшов із дистанції 13-м. Киянин отримав виплату – 13 350 євро.

Також у зоні ITM відзначились Микола Костирко (214 місце), Ігор Кононов (179 місце) та Павло Векслер, який у підсумку посів 56 місце, вигравши 3 897 євро. WSOP Europe у Розвадові триватиме до 16 листопада.