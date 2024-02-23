Один за всіх: Євген Джура єдиним з українців продовжує боротьбу у Головній події EPT

У Парижі триває дебютний у 2024 році етап Європейського покерного туру. Українці поки не сягали фінальних столів, але є шанс, що невдовзі це зміниться.

Головна подія з бай-іном 5 300 євро стала рекордною для паризького етапу EPT, зібравши найбільше входів в історії цих змагань – 1 747.

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Призовий фонд турніру перевалив за шалені 8 мільйонів євро. 23 лютого завершився третій день змагань, за підсумками якого у боротьбі залишилися 58 покеристів. Серед них і один українець – Євген Джура. Наш земляк займає 27-му сходинку з майже середнім стеком – 820 тисяч чипів. Євген уже гарантував собі щонайменше 19 850 євро призових. А от переможцеві EPT Main Event дістанеться 1,2 мільйона євро.

Додамо, що окрім Джури сягнути призової зони вдалося ще п’ятьом українцям:

92 – Сергій Тарнакін (17 250 євро)

134 – Станіслав Ануфрієв (13 100)

145 – Ян Золотухін (11 400)

151 – Іван Абрамчук (11 400)

199 – Максим Філіповський (9 900)

Методика вдосконалення для лінивих покеристів

Відомий покерний тренер Гарет Джеймс дав кілька порад гравцям, які хочуть працювати над власною грою, але не мають для цього достатньо багато часу. Джеймс пропонує спосіб покращити свою гру за всього 4 години у тиждень.