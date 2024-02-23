Один за всех: Евгений Джура единственным из украинцев продолжает борьбу в Главном событии EPT

В Париже продолжается дебютный в 2024 году этап Европейского покерного тура. Украинцы пока не достигали финальных столов, но есть шанс, что вскоре это изменится.

Главное событие с бай-ином 5 300 евро стало рекордным для парижского этапа EPT, собрав больше всего входов в истории этих соревнований – 1 747.

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Призовой фонд турнира перевалил за безумные 8 миллионов евро. 23 февраля завершился третий день соревнований, по итогам которого в борьбе остались 58 покеристов. Среди них и один украинец – Евгений Джура. Наш земляк занимает 27-ю строчку с почти средним стеком – 820 тысяч чипов. Евгений уже гарантировал себе минимум 19 850 евро призовых. А вот победителю EPT Main Event достанется 1,2 миллиона евро.

Добавим, что кроме Джуры достичь призовой зоны удалось еще пятерым украинцам:

92 – Сергей Тарнакин (17 250 евро)

134 – Станислав Ануфриев (13 100)

145 – Ян Золотухин (11 400)

151 – Иван Абрамчук (11 400)

199 – Максим Филипповский (9 900)

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