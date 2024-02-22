На этот раз Гарет вообще подготовил методику улучшения игры, которая будет отбирать у вас всего 4 часа в неделю.

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Тратьте 10 минут в неделю, чтобы искать собственные ошибки

Всегда приятно смотреть новые обучающие видео любимых тренеров и верить, что это вам поможет. Однако, гораздо важнее искать пробелы в собственной игре. Самый эффективный и быстрый способ – купить несколько тренировок. Опытный наставник проанализирует ваши статы и быстро найдет проблемные места, где вы чаще всего ошибаетесь.

20 минут в неделю нужно, чтобы исправить эти ошибки в вашей игре

Если вы понимаете в чем главные проблемы вашей игры, сформируйте список над чем нужно работать. Эффективнее нанять тренера, который в этом поможет. Однако, если вы работаете над игрой самостоятельно, ищите материалы с вашими проблемными местами. Не все в порядке с префлопом - несложно найти чарты. С постфлопом есть куча GTO-программ, которые имеют готовые решения. Всегда можно обратиться к знакомым профессионалам, спросить на покерном форуме. Главное, не оставлять все как есть.

Используйте 30 минут в день, чтобы работать над игрой

Всего полчаса – этого времени вам будет достаточно. Вы можете это планировать в Google Calendar и обозначать тайминг этих занятий. Максимальная концентрация, чтобы ничего не отрывало ваше внимание. Самое важное в обучении – последовательность и регулярность. Ищите конкретные ошибки и способы их устранения. Получайте конкретные решения, которые можете использовать за столами.

Легенда покера скрывается от кредиторов

Владелец трех браслетов WSOP и очень успешный в свое время кэш-игрок Том Дван, похоже, столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Другие покеристы обвинили его в нежелании возвращать более миллиона долларов долгов.