Синьо-жовта битва: двоє українців розіграли чемпіонський титул WSOPC

З неймовірним результатом для українських покеристів завершився черговий турнір онлайн-серії WSOP Circuit. Одразу троє наших земляків опинилися за фінальним столом.

Змагання WSOPC Bounty Circuit Freezeout з бай-іному 108 доларів зібрали 1 035 входів, а призовий фонд сягнув понад 100 тисяч доларів. Попри таку кількість суперників, за фіналкою знайшлося місце трьом представникам України.

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НеЗараТусТра фінішував тільки дев’ятим (877 доларів призових), а от інші українці Єгор BigGogi Зарев та Олексій Меженков розіграли перемогу у хедз-апі. Вправнішим у своєрідному дербі виявився Єгор. Перемога принесла йому понад 11 тисяч доларів, а Олексію дісталося майже 8 тисяч.

Продемонстрували українці непересічні навички і в іншій популярній покерній дисципліні – Омасі. FishFromOmaxa посів третє місце в змаганнях за 1 050 доларів, що принесло йому 7 745 "зелених".

В турнірі WSOPC PLO Bounty Main Event з бай-іном 150 доларів фіналістами стали двоє представників синьо-жовтого прапора. R Nazarenko посів четверту сходинку та додав до свого банкролу 2 440 долари, а Snoop Dogg1 зупинився за крок від перемоги – 4 704 бакси за друге місце.

Ще одна подія з Омахи WSOPC PLO Bounty Big Dance за 215 доларів завершився третім місцем для Станіслава Галатенка. Він отримав майже 5 тисяч призових.

Рекордний успіх Ярошевського

Один з найуспішніших українських покеристів Ігор Ярошевський отримав найвищі призові у своїй кар’єрі. За сьоме місце в Головній події Triton Series українець заробив 739 тисяч доларів.