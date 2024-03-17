Сине-желтая битва: двое украинцев разыграли чемпионский титул WSOPC

С невероятным результатом для украинских покеристов завершился очередной турнир онлайн-серии WSOP Circuit. Сразу трое наших земляков оказались за финальным столом.

Соревнования WSOPC Bounty Circuit Freezeout с бай-ином 108 долларов собрали 1 035 входов, а призовой фонд составил более 100 тысяч долларов. Несмотря на такое количество соперников, за финалкой нашлось место трем представителям Украины.

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НеЗараТусТра финишировал только девятым (877 долларов призовых), а вот другие украинцы Егор BigGogi Зарев и Алексей Меженков разыграли победу в хедз-апе. Более ловким в своеобразном дерби оказался Егор. Победа принесла ему более 11 тысяч долларов, а Алексею досталось почти 8 тысяч.

Продемонстрировали украинцы незаурядные навыки и в другой популярной покерной дисциплине – Омахе. FishFromOmaxa занял третье место в соревнованиях за 1 050 долларов, что принесло ему 7 745 "зеленых".

В турнире WSOPC PLO Bounty Main Event с бай-ином 150 долларов финалистами стали двое представителей сине-желтого флага. R Nazarenko занял четвертую строчку и добавил к своему банкроллу 2 440 доллара, а Snoop Dogg1 остановился в шаге от победы – 4 704 бакса за второе место.

Еще одно событие по Омахе WSOPC PLO Bounty Big Dance за 215 долларов завершилось третьим местом для Станислава Галатенко. Он получил почти 5 тысяч призовых.

Рекордный успех Ярошевского

Один из самых успешных украинских покеристов Игорь Ярошевский получил самые высокие призовые в своей карьере. За седьмое место в Главном событии Triton Series украинец заработал 739 тысяч долларов.