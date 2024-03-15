Ми уже розповідали, як Кевін вирішив довести, що у покері можна розбагатіти буквально з нуля. Із цього він влаштував справжнісіньке реаліті-шоу: винайняв квартиру, поселився там наодинці і взявся грати покер без банкролу. Увесь процес гри, а також власний побут Мартін знімає на відео та викладає на своєму YouTube-каналі.

До теми Українські покеристи в ударі: "косять" тисячі доларів в онлайн-турнірах

Кевін поставив собі за мету виграти 5 тисяч доларів і поки не досяг цілі, але рухається непогано. За перших 14 днів челенджу йому вдалося виграти 969 доларів. У коментарях встигли зауважити, що це лише 3 долари на годину і втричі менше ніж заробляють працівники канадського McDonald's. Втім, це лише, якщо вважати, що Мартін грає 24 години на добу. Насправді ж зарплата у майже тисячу доларів за два тижні не така вже й мала навіть для Канади, а в українських реаліях – узагалі дуже пристойна.

Крім того, Кевін вже отримав і опосередковані дивіденди. З часу початку челенджу кількість підписників на його YouTube-каналі виросла з 87 000 до 102 000.

Новий успіх Дена Сміта

Зірковий покерист Ден Сміт став переможцем турніру з бай-іном 52 тисячі доларів у рамках серії Triton Poker. За перше місце американець отримав 1,2 мільйона доларів.