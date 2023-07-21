Цього року Світова серія покеру перевищила будь-які очікування, встановивши чимало рекордів. Усі золоті браслети дісталися переможцям, а організатори назвали ім'я "Гравця року". Несподівано цю гонитву виграв 25-річний американець Ян Матакіс.

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Молодий Ян Матакіс випередив таких зіркових суперників, як Шон Діб, Джош Ар'є та Кріс Брюер. Цьогоріч Матакіс 22 рази потрапляв у призи Світової серії покеру, а його найкращим результатом стало 3 місце в Event #82: $3 000 PLO 6-Hande, де він заробив понад 200 000 доларів.

Саме перемога в онлайн-турнірі дозволила Матакісу обігнати Шона Діба, який посів 2 місце. Також варто відзначити, що у сотні кращих гравців WSOP опинився український покерист Ростислав Сабіщенко.

Заради перемоги американець грав офлайн та онлайн-турніри майже все літо: він оформив 14 ITM у живих подіях та 8 в онлайні. Матакіс отримав символічний кубок "Гравця року", а також безплатне місце у турнірі Main Event WSOP-2024.