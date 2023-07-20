Один із тих, чия покерна мрія цього літа здійснилася – Руслан Придрик. Для нього турнір Main Event WSOP назавжди залишиться найяскравішою сторінкою у покерній біографії. Він став третім українцем, який зіграв за фінальним столом Головної події Світової серії покеру.

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Руслану Придрику вдалося виграти найбільшу суму призових серед усіх українських покеристів цього року. Уродженець Луганська посів 5 місце у Main Event WSOP, отримавши 2 400 000 доларів.

Руслан Придрик / Фото PokerNews

Єдиний браслет для України цього року виграв Вадим Шльоз. Турнір №7 $1,500 Limit Hold'em теж став історичним для нашої країни, адже долю трофея вирішували двоє співвітчизників. У хедз-апі Вадим Шльоз переміг Руслана Сабіщенка. Перший отримав разом із браслетом 146 835 доларів, другий – звання раннер-апа та 90 753 долари.

Вадим Шльоз / Фото PokerNews

Високі шанси завоювати для України ще один браслет WSOP мав Станіслав Галатенко. Киянин впевнено лідирував за фінальним столом турніру №50 $10K PLO Championship. Українець мав 45% усіх фішок, коли за столом залишалося 5 гравців. На жаль, фінальна стадія браслетного івенту не склалася. Станіслав Галатенко посів 3 місце, встановивши свій бест-кеш – 570 300 доларів.

Вперше у своїй кар'єрі за фінальним столом Світової серії покеру зіграла й Ольга Єрмольчева. Найкраща покеристка України гідно протистояла таким зірковим опонентам як Юрій Дзівілевський, Адам Фрідман та Фараз Джака. Єрмольчева посіла 3 місце, отримавши 109 780 доларів призових.

Ольга Єрмольчева / Фото PokerNews

Впевнену гру на Світовій серії покеру продемонстрував Сергій Попович. Гравець із Закарпаття двічі виходив на фінальний стіл браслетних івентів. У турнірі №20 $1,500 Badugi він завоював "бронзу", отримавши рекордні для себе 59 879 доларів.

У події №47 $1,500 HORSE українець підтвердив статус одного з найсильніших покеристів світу у змішаних іграх. Закарпатський майстер покерного "багатоборства" фінішував 8-м, додавши собі ще 19 146 доларів призових.

Cергій Попович / Фото PokerNews

Ще троє українців грали за фінальним столом браслетних турнірів WSOP. Богдан Сливінський виборов 6 місце в івенті 300$ Gladiators of Poker (95 890 доларів призових), Назар Бугаєв посів 7 місце у турнірі $3,000 No-Limit Hold'em Freezeout (95 200 доларів призових), а Роман Веренко став 9-м у події $10,000 H.O.R.S.E. Championship (36 406 доларів призових).